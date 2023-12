Secondo l'analisi odierna di Tuttosport, l'Inter ha "sporcato" il suo brillante avvio di stagione con lo 0-0 contro la Real Sociedad. Finisce così al secondo posto il girone ed è un'occasione fallita che porrà probabilmente i nerazzurri davanti a un Everest negli ottavi di finale.

Gli avversari possibili, ricorda il quotiidano, sono infatti Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, quasi sicuramente il Barcellona, una fra Borussia Dortmund e Psg e l’Atletico Madrid se questa sera non perderà in casa contro la Lazio. Per contro non sorrideranno nemmeno le prime che troveranno l'Inter.

Le scelte di formazione hanno guardato anche alla prossima sfida contro la Lazio, vista anche la qualificazione già ottenuta agli ottavi di finale e il fatto che il percorso europeo dello scorso anno è stato certamente gratificante, ma il traguardo privilegiato quest'anno è la Serie A. E' mancata, ieri sera, la classica "bava alla bocca" e alcuni uomini chiave sono sembrati un po' stanchi.