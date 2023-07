Dopo aver convocato cinque interisti per le fasi finali della Nations League, il numero di giocatori dell'Inter a disposizione dell'Italia e di Roberto Mancini è aumentato. L'arrivo a Milano di Davide Frattesi aumenta la colonia azzurra ad Appiano, completata da Bastoni, Acerbi, Darmian, Dimarco e Barella.

"In quattro estati - anche se Bastoni era stato già preso nel 2017 -, l’Inter ha cambiato volto, dando all’organico prima guidato da Antonio Conte e poi da Simone Inzaghi un’anima italiana, una scelta sponsorizzata in primis dall’amministratore delegato Beppe Marotta, da sempre fautore di uno zoccolo duro nostrano negli spogliatoi delle sue squadre" sottolinea Tuttosport, ricordando che in rosa sono presenti anche Sensi, Fabbian e Sebastiano Esposito, che però non dovrebbero rimanere ad Appiano. Tra le potenziali aggiunte, invece, ci sono Scamacca e Toloi.