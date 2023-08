Inter-Monza sarà una partita con una lunga lista di ex. "Per alcuni, vedi Gianluca Caprari, si è trattato solo di un’avventura più che fugace. Per Di Gregorio, Caldirola, Bettella e i fratelli Carboni, l’Inter è stata soprattutto formazione, con le prime esperienze vincenti nelle squadre giovanili, mentre per Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini ha rappresentato una parte davvero importante della propria vita, calcistica e non (scontato per i due uno striscione di saluto da parte della curva interista)". Tra questi giocheranno sicuramente Di Gregorio, Caldirola e Gagliardini. Probabilmente anche D'Ambrosio vista la squalifica di Izzo. Per gli altri possiible inserimento a gara in corso.

Tra i nerazzurri sono ex biancorossi Frattesi, Carlos Augusto e Sensi.