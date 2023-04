Lukaku è certo di una maglia, affiancargli Lautaro è una tentazione. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il borsino nerazzurro segna in forte crescita la possibilità che domani con la Lazio Simone Inzaghi possa affidarsi nuovamente alla LuLa. "Big Rom scalpita: vorrebbe aumentato il suo minutaggio con l’obiettivo di arrivare al top per l’euroderby nella speranza di giocarsi alla pari il ballottaggio con Edin Dzeko. Lautaro, invece, è pietra angolare dell’attacco tanto più ora che ha ritrovato la via del gol ma va gestito per evitare che arrivi all’appuntamento di Champions troppo “carico”. Domani però l’Inter si gioca molto in ottica 4° posto e la SuperCoppia è una tentazione che popola sempre di più i pensieri di Simone Inzaghi", si legge.

In cabina di regia tornerà Brozovic in regia, mentre uno tra Barella e Calhanoglu tirerà il fiato: al loro posto si scalda Gagliardini, spesso utilizzato contro la Lazio per contrastare Milinkovic-Savic.