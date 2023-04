Tuttosport, nell'immediata vigilia di Inter-Lazio, sottolinea l'incidenza del fattore stanchezza nel percorso in campionato di nerazzurri e biancocelesti. Le coppe, in particolare, hanno pesato su Inzaghi. "I nerazzurri super nelle coppe contro i biancocelesti che, tra le prime sei della classifica, sono quelli che hanno salutato prima nelle competizioni a eliminazione diretta - ricorda TS -. In questo momento, prendendo come proiezione le partite sicure, l’Inter finirà a giugno con 56 gare ufficiali: 38 in campionato, la Supercoppa italiana, cinque di Coppa Italia fino all’ultimo atto all’Olimpico e 12 di Champions con il doppio euroderby in semifinale.

La Lazio si fermerà a 50: alle giornate di Serie A vanno aggiunti ottavi e quarti di Coppa Italia oltre a 10 sfide tra Europa e Conference League. Balla più del 10% di partite: di fatto un mese di stagione un più. Senza considerare la differenza di peso specifico tra i cammini in Champions ed Europa/Conference League".