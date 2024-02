La vittoria della Supercoppa Italiana 'obbliga' l'Inter ad un test estivo internazionale. Il club nerazzurro, come riferisce oggi Tuttosport, è già conscio del fatto che durante la preparazione estiva per la prossima stagione dovrà affrontare in amichevole la vincitrice della Supercoppa araba, in programma nelle prossime settimane. "Il test - definito negli accordi stipulati dalla Lega con l'Arabia - si disputerà però in un paese europeo per evidenti motivi di... clima", specifica TS.