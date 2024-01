La Juventus può aspettare. In casa Inter, come spiega oggi Tuttosport, il pensiero è la Supercoppa Italiana e la semifinale che oggi si giocherà a Riyad contro la Lazio. I nerazzurri vogliono il terzo trofeo consecutivo, come riuscito solo al Milan tra il 1992 e il 1994.

Anche se, sottolinea il quotidiano, è difficile escludere che la testa di molti giocatori non sia alla corsa scudetto e al possibile sorpasso dei bianconeri in classifica con una partita in più, visto che l'Inter non potrà giocare in campionato nel weekend. La Juve avrà quindi la chance di arrivare in testa allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro, anche perché nel turno successivo a quello del weekend in arrivo Allegri affronterà l'Empoli a Torino e l'Inter la Fiorentina fuori casa.

C'è però anche la consapevolezza che quella con la Lazio sarà una gara complicata, una sorta di finale anticipata contro una rivale non banale per Inzaghi, che schiererà i migliori rimandando il turnover all'eventuale finale di lunedì. Particolare beneaugurnate: il tecnico, a Riyad, ha vinto la Supercoppa del 2019 alla guida dei biancocelesti, sfidando e battendo la Juve di Sarri per 3-1.

Contro il collega della panchina opposta, il bilancio è di 6 vittorie a 5 e un pareggio.