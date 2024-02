Con l'arrivo di Inter-Juventus, Simone Inzaghi ripresenterà quattro giocatori fondamentali per il suo scacchiere, due assenti a Firenze per squalifica (Barella e Calhanoglu) e due perché lasciati a riposo in panchina (Dimarco e Acerbi che è poi subentrato nel finale a De Vrij).

Dalla partita con la Juventus in poi i nerazzurri giocheranno sei gare in venticinque giorni. Turnover azzerato nelle prime due, Juventus e Roma, poi si comincerà ad attingere anche ad altre risorse contro Salernitana, Atletico Madrid, Lecce e Atalanta. Verso i bianconeri l'unico possibile ballottaggio è quello a destra tra Darmian e Dumfries ma l'olandese sta ancora completando il programma per tornare al top della condizione.