L'Inter si avvicina alla sfida contro la Juventus da prima in classifica, primo attacco e prima difesa del campionato, con il capocannoniere del torneo Lautaro Martinez e il miglior assist-man Thuram (pari merito con Giroud a 7).

Stanno bene, i nerazzurri, come scrive Tuttosport, che pubblica oggi un'analisi reparto per reparto. In difesa grandi meriti per Sommer, non spettacolare come Onana ma finora un mostro di regolarità. Rispetto all'andata contro i bianconeri ci sarà Pavard, tornato stabilmente titolare e ultimamente sempre tra i migliori. Con lui Acerbi e Bastoni, che in difesa concede qualcosa ma in costruzione può essere un fattore.

La mediana recupererà Calhanoglu e Barella. In particolare il centrocampista sardo ha svolto settimana scorsa sedute personalizzate per arrivare alla gara contro la Juventus, a cui segnò un bellissimo gol nel derby d'Italia a San Siro dell'anno scudettato di Conte. Ci sarà sicuramente Mkhitaryan, l'insostituibile di Inzaghi, sapendo che Asllani e Frattesi hanno dimostrato a Firenze di essere valide alternative. Sugli esterni favorito Darmian a destra e sicuro del posto Dimarco, che arriverà fresco dopo la panchina al Franchi.

Davanti nessun dubbio, la coppia sarà Martinez-Thuram. Arnautovic e Sanchez daranno una mano da subentrati.