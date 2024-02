Inter, Milan e Juventus si sono unite in un fronte per la Serie A con 18 squadre al posto delle attuali 20. E' quanto riportato oggi da Tuttosport, secondo cui l'indirizzo sarebbe arrivato dopo una riunione in mattinata fra i tre club avvenuta prima dell'assemblea di Lega delle 13.30.

La proposta potrebbe aprire una crepa nella volontà di contare di più rilanciata da De Laurentiis e Lotito. Se manca un accordo su un elemento fondante come il numero delle partecipanti, non è facile restare compatti sul resto.

Va ricordato che tra dieci giorni il presidente Figc, Gabriele Gravina, illustrerà la sua proposta di riforma in cui è inserito l'aumento del peso della Serie A nell'assemblea federale, oggi al 12%. Nella prima versione della proposta Gravina c'era anche la A con 18 squadre.