Tuttosport tesse le lodi dell'arbitro Doveri, a cui ieri è stato assegnato un compito complicato: arbitrare Inter-Juventus. Una partita buccia di banana, come la definisce il quotidiano. "Doveri se l’è cavata più che bene, a tratti egregiamente, riuscendo a tenere calmi gli animi dei giocatori in campo - si legge -. Certo, si è dimenticato nel primo tempo almeno due cartellini gialli (Alex Sandro su Barella e Dumfries su Kostic), ma tendenzialmente ha fischiato poco (9 falli; alla fine saranno 22) e lasciato giocare. In più ha dialogato molto con i protagonisti, tenendo così il clima a livelli quasi pacifici".

Corretti anche i due gialli per Locatelli e Mkhitaryan e la scelta di far proseguire su un tocco di mano in area di Bastoni con il braccio attaccato al corpo.