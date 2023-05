"Va bene aver dominato e vinto l’euroderby d’andata, con la concreta possibilità di aver messo almeno un piede nella finale di Istanbul; va bene aver conquistato per il secondo anno di fila l’ultimo atto della Coppa Italia che si giocherà per altro fra una decina di giorni (il 24 maggio all’Olimpico di Roma); ma c’è un pensiero che non abbandona mai l’ambiente interista, in primis quello della dirigenza che deve fare i conti non solo con la bacheca, ma anche con la calcolatrice in vista della chiusura dell’attuale bilancio e in previsione di quello venturo (’23-24). Il pensiero riporta sempre alla Champions, ma non quella che i ragazzi di Simone Inzaghi si stanno giocando oggi col Milan, quanto quella da disputare la prossima stagione, fondamentale e vitale per gli equilibri economici del club". Questo quanto scrive oggi Tuttosport, che sembra voler smorzare l'entusiasmo enorme generato dal 2-0 sul Milan e, più in generale, dal filotto di gare eccezionali messe in fila dai nerazzurri.

E allora occhio al Sassuolo, diventato una specie di tabù a San Siro: dopo il 7-0 del 14 settembre 2014, sette incontri a Milano e una sola vittoria per la squadra di casa, il 7 aprile 2021, ovvero nell’annata dello scudetto di Conte (2-1 con reti della LuLa), con due pareggi e quattro ko.