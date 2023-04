C'è un'abitudine malsana che torna nel campionato dell'Inter, quella di subire gol nel secondo tempo. Come analizza Tuttosport , la differenza reti nella ripresa è pari a zero , quindi il +15 totale è da attribuire ai primi tempi (26 gol fatti e 11 subiti). "È uno degli elementi che entrano nello stillicidio di critiche della dirigenza alla gestione di Inzaghi , rinfocolate dopo ogni frenata in campionato - si legge -.

Un atteggiamento ai limiti dell’autolesionismo visto che non provoca particolari giovamenti al rendimento in Serie A e rischia di compromettere l’approccio alle due competizioni nelle quali l’Inter è ancora in corsa, in particolare ai quarti di Champions League col Benfica, una situazione che manca ai nerazzurri da ben 12 anni e meriterebbe una marcia di avvicinamento più coesa. Questo calo alla distanza può essere attribuito al livello collettivo in discesa in seguito alle sostituzioni e all’accumulo di dispendio atletico del gruppo: l’Inter è la seconda squadra della Serie A per chilometri medi percorsi a partita dopo la Lazio (stessa posizione anche per scatti effettuati ogni giornata, sempre alle spalle dei biancocelesti)".