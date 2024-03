Tuttosport torna oggi di nuovo sulla prestazione di Giovanni Ayroldi, arbitro di Inter-Genoa, partita che si è disputata ormai più di una settimana fa ma che evidentemente continua a interessare il quotidiano.

Nell'articolo oggi dedicato al direttore di gara si evidenzia il fatto che il direttore di gara abbia detto no a Paterna e Doveri, rispettivamente Var e Avar di Inter-Genoa, dopo aver visionato le immagini del contrasto tra Barella e Frendrup. Sempre nello stesso pezzo si specifica che Barella accentua la caduta, ma le valutazioni vanno fatte a prescindere da questo.

Nella propria valutazione i vertici arbitrali, scrive il quotidiano, hanno promosso Vare e Avar per la condotta avuta nell'occasione.

In un corsivo a margine si chiedono anche le scuse di Ayroldi, che (si sottolinea) "non arriveranno. Perché gli arbitri sono come Fonzie. Lo erano nel 1960 e lo sono nel 2024: proprio non riescono a dire « ho sbagliato » . È più forte di loro".