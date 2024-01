Una festa mesta, la definisce Tuttosport. In mezzo alla notizia della morte di Gigi Riva, arrivata appena le squadre avevano messo piede in campo. Tanto che il minuto di silenzio arriva solo ad inizio ripresa.

Gli arabi volevano lo show e hanno trovato una partita tosta, si legge: una sfida decisa nel recupero da Lautaro Martinez, al gol numero 123 della carriera interista, come Bobo Vieri. L'argentino alza il suo primo trofeo da capitano ed eguaglia il Milan per Supercoppe vinte di fila. Alla fine merita applausi anche il Napoli penalizzato dal rosso a Simeone (fiscale il primo giallo e giusto il secondo, si legge sul quotidiano). Se c'è stata partita è stato merito soprattutto del Napoli, visto che l'Inter il copione lo sa a memoria e lo ha fatto vedere anche ieri.

Insieme alla Coppa i nerazzurri hanno portato a Malpensa la rabbia per il giallo a Barella, che come Calhanoglu non ci sarà a Firenze per squalifica, a causa delle stranezze del regolamento.