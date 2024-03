E' la settimana della verità per tre cardini difensivi dell'Inter: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Yan Sommer. Partendo dalla situazione dell'italiano, come si legge su Tuttosport, in attesa di una possibile squalifica dalla Procura Federale di cui bisogna capire l'entità: si va dalle dieci giornate di stop per l'art. 28 (comportamento discriminatorio) alla squalifica dalle 2 alle 4 per l'art. 39 (condotta gravemente antisportiva).

Il guaio per Inzaghi è che nel frattempo si è fermato De Vrij. Tra oggi e domani ci saranno nuovi esami per l'olandese, l'infortunio non è così lieve e sembra scontato non ci sia contro l'Empoli. Il tecnico sta quindi pensando a Bastoni come perno centrale, ai lati Carlos Augusto (ormai recuperato) e uno tra Bisseck e Pavard.

Per Sommer invece sono previsti esami entro 48 ore. Potrebbe saltare anche solo la gara coi toscani, sostituito da Audero.