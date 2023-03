A strigliare la squadra ieri ci ha pensato Simone Inzaghi. Come racconta Tuttosport, è stato lui e solo lui a parlare coi giocatori dopo il colloquio con la dirigenza. Obiettivo: evitare altri errori, con una data sul calendario segnata più in rosso delle altre: Porto-Inter. "Inzaghi, che prima di sedersi in panchina è stato calciatore, sa bene che l’interruttore non può essere acceso o spento a proprio piacimento e che il modo peggiore per affrontare una partita nodale come quella contro la squadra di Sergio Conceiçao (in 90’ l’Inter si gioca 18-19 milioni tra premio Uefa e incasso casalingo del quarto di finale) è arrivarci senza essersi applicati con lo stesso puntiglio nelle gare precedenti", si legge su Tuttosport.