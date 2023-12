Alexis Sanchez salterà anche la gara di Coppa Italia contro il Bologna e spera di esserci contro il Lecce. L'idea di Inzaghi per domani, secondo Tuttosport, sembra quindi quella di affiancare Klaassen ad Arnautovic in attacco, lasciando Mkhitaryan a centrocampo, con Lautaro e Thuram inizialmente in panchina nella speranza di non utilizzarli.

Riguardo all'attaccante in più da poter prendere sul mercato molto dipenderà da come andrà gennaio, un punto verrà fatto dopo la Supercoppa Italiana a meno che non ci siano eventi che costringano ad intervenire prima.