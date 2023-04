Stefan De Vrij si è messo ieri al lavoro per recuperare in vista di Inter-Benfica e lo staff medico è fiducioso di riuscire a recuperare il difensore centrale olandese in vista della gara di domani sera a San Siro. L'olandese, spiega Tuttosport, dovrebbe comunque andare in panchina a favore del trio formato da Darmian, Acerbi e Bastoni. Skriniar è ancora indisponibile.