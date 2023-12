Oltre a tracciare uno scenario con ben pochi denari per il mercato di gennaio, Tuttosport si spinge anche molto più in là, evidenziando che senza le diete imposte da Zhang la seconda stella sarebbe arrivata da tempo (ma andrebbe dimostrato...) perché all'epoca dello scudetto di Conte i nerazzurri avevano un forte vantaggio, prima di vendere Lukaku e Hakimi. Questo il passaggio riportato sul quotidiano:

"Chi vive la realtà di Appiano è ormai assuefatto alle diete imposte da Suning. Steven Zhang - su input della casa madre - è riuscito a rovinare la festa scudetto facendo scappare Antonio Conte con un piano da lacrime e sangue che avrebbe poi portato agli addii di Lukaku e Hakimi: l’allenatore aveva chiesto tre acquisti per aprire un ciclo e, se non avesse trovato di fronte un muro, probabilmente l’Inter avrebbe vinto da tempo la stella considerato il vantaggio in cui si trovava all’epoca dei fatti sulla concorrenza".

Adesso l'obiettivo resta comunque quello di vincere la seconda stella nonostante il rinnovamento in rosa e la riduzione del monte stipendi.