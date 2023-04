Il successo in casa del Benfica ha riportato sotto i riflettori l'importanza del blocco italiano oggi presente nell' Inter . Erano cinque i giocatori azzurri schierati da Inzaghi a Lisbona : Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco . Nelle ultime quattro gare in Coppa, sottolinea Tuttosport , l'Inter ha sempre avuto cinque italiani dall'inizio.

Un dato in controtendenza rispetto all'ultimo periodo di gloria dei nerazzurri, quello sfociato nel Triplete del 2010. Nella finale di Champions League di quell'anno c'erano undici stranieri su indici in campo. Cinque italiani dal 1' nel torneo non si vedevano dal 10 dicembre 2003, 1-1 in casa della Dinamo Kiev con Toldo, Adani, Cannavaro, Pasquale e Vieri. Nel mezzo cinque italiani dall'inizio li mise Conte nel 2020 contro il Ludogorets, ma si trattava di Europa League.

La colonia italiana potrebbe arricchirsi nei prossimi anni coi vari Pirola, Fabbian, ma anche con obiettivi di mecato come Vicario, Carnesecchi o l'oriundo Retegui.