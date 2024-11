Tuttosport torna oggi sui possibili scenari per violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva su "lealtà, correttezza e probità" che potrebbe colpire i tesserati di Inter e Milan dopo che le carte dell'inchiesta "Doppia Curva" sono finiti alla Procura Federale.

Le società escludono di poter essere coinvolte, ma la vicenda (si legge sul quotidiano) rappresenta un unicum. Intanto perché coinvolte un allenatore, Simone Inzaghi, a cui gli ultras avevano chiesto collaborazione per la finale di Istanbul. La posizione dell'allenatore potrebbe essere "ammorbidita" dal fatto che l'Inter, tramite Pec, avesse informato la Questura in tempo reale su quanto stesse accadendo. Allo stesso modo Javier Zanetti ha sottolineato che per lui era normale avere gli ultras come interlocutori.

La posizione più delicata riguarda Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Chiné avrà sessanta giorni di tempo per condurre un'indagine sportiva più altri 40 di eventuale proroga prima dei deferimenti.