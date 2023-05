Fiorentina e Inter si affrontano per un trofeo. Non era mai capitato negli ultimi anni, vista la differenza di posizioni in classifica tra le due squadre. Come sottolinea Tuttosport. Sarà l'occasione per affrontarsi in campo dopo stagioni di scintille politiche tra i dirigenti dell'una e dell'altra squadra durante le assemblee di Lega. "Non sono particolarmente distesi i rapporti tra dirigenti viola e nerazzurri. Tutto nasce dai ripetuti attacchi di Rocco Commisso e Joe Barone, sempre in prima fila nello stigmatizzare la gestione economica di alcune società della massima divisione. Il proprietario e il direttore generale della Fiorentina hanno lanciato spesso accuse anche alla Juventus. È tipico delle proprietà americane non deviare dalla grande attenzione ai bilanci. I vertici viola, però, aggiungono a questa oculatezza una certa veemenza nelle invettive contro i club che, secondo il loro giudizio, deviano in maniera eccessiva dalla linea dei conti in ordine. Con l’Inter la scintilla è nata durante l’emergenza Covid quando la Figc, nel corso della stagione 2020-21, concesse alle società di Serie A una deroga sulla tempistica dei controlli della Covisoc sul pagamento di stipendi e imposte. I nerazzurri erano in difficoltà in quel periodo, ma la richiesta partì dall’assemblea di Via Rosellini con un voto all’unanimità. Da quel momento, però, la Fiorentina è tornata sistematicamente ad attaccare l’Inter".

E ancora: "Non sono mancate discussioni accese tra Barone e Beppe Marotta durante le riunioni di Lega - si legge -. Dopo l’ennesimo episodio di questo tipo, a dicembre 2021 a proposito di una divergenza di opinioni sull’indice di liquidità, l’amministratore delegato nerazzurro, esasperato dai toni di Barone, arrivò addirittura a ipotizzare la presentazione di un esposto alla Figc. La tensione, sempre presente sottotraccia, è esplosa lo scorso ottobre in occasione dell’andata di campionato tra Inter e Fiorentina al Franchi. Complici alcune decisioni arbitrali non condivise dai viola, gli animi si sono surriscaldati negli spogliatoi a fine partita. L’Inter ha accusato Commisso e Barone di comportamenti sopra le righe nelle proteste. La Fiorentina ha negato tutto. Nelle ultime settimane è stata la società viola a finire al centro di una controversa vicenda a sfondo economico. L’Unione Europea ha escluso il progetto del nuovo stadio di Firenze, voluto da Commisso, dall'ambito di utilizzo dei fondi del Pnnr, inizialmente previsto dal governo: impossibile usare questi finanziamenti per una destinazione simile. Nessuno vuole perdere una finale: questa sera sarà ancora più vero", conclude il quotidiano.