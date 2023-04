Sarà un'Inter diversa negli uomini quella che dal 1' affronterà la Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Tanti i ambi annunciati, come spiega Tuttosport, a partire dai pali dove giocherà Onana. In difesa Darmian e Bastoni "braccetti", Acerbi favorito su De Vrij e la coppia Dumfries-Dimarco sugli esterni. In mezzo ballottaggio Brozovic-Calhanoglu, quindi Mkhitaryan e Barella come mezze ali.

Davanti, i dubbi maggiori che Inzaghi fugherà in questi giorni. Dzeko è rimasto completamente a riposo al Castellani ma "lasciare di nuovo in panchina Lautaro o rinunciare dall’inizio a Lukaku, migliore in campo per distacco nella gara di ieri, parrebbe sinceramente (anche tenendo presente la revoca della squalifica di Big Rom nella coppa nazionale) un vero e proprio delitto sportivo".