Lucien Agoume dovrebbe salutare a breve l'Inter. Come riportato da Tuttosport, il ragazzo è stato ufficialmente richiesto dal Sivlglia, ad oggi la meta più gradita dal centrocampista francese. Ci sono però state richieste anche da Portogallo, Olanda, Belgio e dalla Ligue1.

Il Siviglia lo ha chiesto in prestito e potrebbe inserire un diritto di riscatto, decisivi i prossimi giorni. Se andrà via anche Sensi, possibile un innesto a centrocampo per l'Inter.