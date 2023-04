La presenza tra i titolari di Marcelo Brozovic nella sfida di ieri all'Allianz Stadium è un segnale da parte di Simone Inzaghi verso un giocatore del quale in troppi hanno dimenticato le qualità. "Polmoni e legna là in mezzo, ma pure qualche protesta di troppo (che è costata al calciatore l’ammonizione nel primo tempo) e quelle sbracciate così innervosenti per tutti gli interisti - riporta oggi Tuttosport parlando della prova del regista -.