Inter e Milan sono i due club in pole nella corsa a Davide Frattesi. Il concetto è ribadito da Tuttosport che assicura come i nerazzurri abbiano già il sì del giocatore e un’intesa di massima col Sassuolo, sulla base di un’offerta da 35 milioni di euro (e Samule Mulattieri che interessa a prescindere ai neroverdi).

"Tuttavia Marotta deve cedere prima di comprare, ed ecco così che il Diavolo può sorpassare i rivali cittadini - si legge -. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e quella emiliana. Dopo la cessione di Tonali il Milan può contare su soldi freschi da investire. E con una proposta da 40 milioni di euro accontenterebbe i nuovi desiderata di Carnevali. Occhio poi anche al profilo di Lorenzo Colombo (assistito da Beppe Riso, lo stesso agente di Frattesi) che potrebbe rientrare nella trattativa. A oggi comunque il classe '99 resta attratto dal progetto interista, dove potrebbe anche giocare da mezzala sinistra, consentendo ad Inzaghi di avere un ricambio giovane ed affidabile per far rifiatare talvolta Mkhitaryan. Al Milan invece il calciatore sarebbe probabilmente sin da subito un titolare inamovibile dell’undici di Pioli".



Derby in vista anche per Luka Romero, che dal primo di luglio ssi svincolerà dalla Lazio: i rossoneri sembravano vicini a chiudere, ma l’incontro della scorsa settimana tra Piero Ausilio e l’agente del giocatore Fali Ramadani potrebbe cambiare gli scenari.