Il Milan non si aspettava un epilogo nerazzurro per Marcus Thuram "e adesso dovrà leccarsi le ferite per trovare un attaccante" sottolinea con una punta d'amarezza Tuttosport che nell'analisi sulla strategia di mercato del Milan per la possima stagione parla di 'buchi da riempire' nell'organico. Oltre alla soluzione alternativa al francese, il club di Via Aldo Rossi dovrà tappare la casellina lasciata vuota da Sandro Tonali, sempre più inglese. "Per questo già ieri pomeriggio l'ad Furlani ha deciso di entrare ufficialmente in gioco nella sfida, tutta italiana, per Davide Frattesi". Sul centrocampista del Sassuolo si sta scatenando un'asta che vede protagoniste "le tre grandi storiche del nostro calcio, più la Roma" con l'inserimento prepotente del Milan nella prima fila di partenza. "La pole-position conquistata nelle ultime settimane dall’Inter, forte del feeling Marotta-Carnevali, è stata messa in discussione dai cugini che da giorni ammicca all'agente del giocatore che, sfruttando, il temporeggiamento dei nerazzurri potrà agire con effetto-elastico con le due milanesi.

"L’inserimento del Diavolo è dovuto ovviamente alla cessione di Tonali - spiega il quotidiano torinese -, ma anche - per il momento - al mancato affondo dell’Inter (e della Juventus). I nerazzurri infatti hanno trovato da tempo un’intesa col Sassuolo per un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni milioni con l’inserimento dell’attaccante Mulattieri, valutato 5, ma per passare dalle parole ai fatti devono prima completare una cessione" per volere di Zhang che ha chiesto di chiudere il mercato estivo a zero e per dare l’ok a un’operazione in entrata, vuole prima incassare".

Da Brozovic a Gosens, passando per l'incerto Onana. Se per il croato c’è in ballo l'offerta da 18 milioni dell'Al-Nassr (offerta al momento ritenuta insufficiente dall’Inter che "entro un paio di giorni si aspetta un rilancio intorno a 25", per Gosens si attendoe l'affondo dell’Union Berlino, "ancora lontano dai 15 milioni richiesti". Per quanto riguarda Onana, "il suo entourage giovedì era a Manchester per parlare con lo United" e la linea dei nerazzurri è chiara: se l'offerta sarà dai 50 milioni in su, difficilmente diranno di no.