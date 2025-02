Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo, come riporta oggi Tuttosport, e tra i possibili candidati lanciati dal quotidiano c'è anche una vecchia conoscenza dell'Inter. Si tratta di Nicolas Burdisso, che ha lavorato bene alla Fiorentina e che da calciatore ha giocato insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Quello dell'ex difensore nerazzurro è solo uno dei possibili ds in lizza, in realtà non ci sarebbero al momento profili in pole position. Si fanno però anche i nomi di Tare, Paratici e Berta.