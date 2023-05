Il Milan arriverà alla prima delle due stracittadine europee dopo aver vinto contro la Lazio anche grazie a una rete in percussione di Theo Hernandez. Il gol del francese, scrive Tuttosport, "ha fatto scattare l’allarme rosso nella mente di Simone Inzaghi che, non a caso, negli ultimi allenamenti ha curato con maniacalità certosina le marcature preventive per spegnere immediatamente il turbo del francese, nel caso in cui riuscisse ad accendersi".