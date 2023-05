Il derby di Milano ha cambiato completamente i costi non solo dei biglietti per le partite, ma anche per gli alberghi. Come scrive Tuttosport, infatti, al momento "per una camera doppia o simil tripla in un hotel a quattro stelle, per la quale di solito vengono chiesti poco più di 300 euro per due notti, ora ne servono circa 1000".

Tre volte tanto, quindi. E poco cambia se si passa a un tre stelle, dai poco meno di 200 euro di qualche tempo fa si passa a circa 600 euro.