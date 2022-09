Simone Inzaghi ha incassato la conferma della società nerazzurra, ma per il tecnico ci sarà tanto da lavorare durante la sosta. Come riportato da Tuttosport infatti ancora una volta non ha convinto la gestione delle sostituzioni.

A partire dal doppio cambio alla mezz'ora del primo tempo. Se quello di Bastoni non è stato gradito dal giocatore stesso ma è apparso "sacrosanto", quello di Mkhitaryan è sembrato più azzardato per tre motivi: l’armeno poteva gestire l'ammonizione presa con il suo curriculum di prim’ordine, inserire Gagliardini è apparso un azzardo per le difficoltà del centrocampista nell’entrare a partita in corso e le qualità dell'ex Roma potevano rappresentare un'arma per annientare la fisicità dell'Udinese.

Mkhitaryan ma non solo, ci sono altre scelte fatte nel finale di gara che sono risultate gravi al termine del match. "Inconcepibile togliere Dzeko che era l’unico per caratteristiche in grado di far salire la squadra e giocare di sponda per l’altro attaccante; rischioso inoltre puntare su De Vrij, difensore in evidente crisi di fiducia, in un momento in cui la partita aveva perso equilibrio perché entrambe le squadre cercavano il colpo del ko. Infatti proprio De Vrij ha commesso i due decisivi errori sulla rete del raddoppio", si legge nell'analisi di Tuttosport.