Sulle pagine di Tuttosport oggi si torna a parlare di un possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi con la maglia della Juventus. A scatenare il tam tam mediatico è stata una foto di Wanda Nara con la tuta della Juventus.

In realtà a livello di trattative c'è poco o nulla. Icardi non è un profilo "alla Giuntoli e non ci sono contatti concreti tra le parti. In compenso Wanda Nara non fa nulla per caso e infatti ha già ottenuto l'obiettivo di far circolare il nome del marito sui social. Il ritorno in Italia è un pensiero costante della moglie-agente, i cui rapporti coi bianconeri sono sempre stati ottimi e lo erano anche con Giuntoli ai tempi di Napoli.

Di sicuro la Juve rivedrà il reparto offensivo, con Moise Kean destinato a lasciare Torino.