La rimonta dell'Inter ai danni della Lazio, incendiata grazie all'ingresso in campo di Lautaro Martinez, deve essere, secondo Tuttosport, "la spinta per uscire dall’equivoco di cambiare la coppia di attaccanti a ogni partita". Arrivati alla fase cruciale della stagione, sottolineano i colleghi, l’Inter non può più lasciare punti per strada e, quindi, deve sempre affidarsi alla Lu-La, risorta nella definizione che trova spazio sul quotidiano torinese.

"Con buona pace di Edin Dzeko, che sarà anche preziosissimo tatticamente, ma non fa gol dal 18 gennaio, ovvero dal derby di Supercoppa a Riad" e di Correa "evanescente e fischiatissimo al di là dei suoi demeriti da tutto lo stadio".