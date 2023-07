Dopo l'addio di Igli Tare alla Lazio, Piero Ausilio è diventato il direttore sportivo più longevo del mercato italiano. Il dirigente biancoceleste era alla guida della campagna trasferimenti dei capitolini dal 2009. Ausilio lo è all'Inter dal 2010.

In questi tredici anni gran parte delle altre società hanno cambiato non una ma più volte il ds. Ausilio, scrive Tuttosport, "ha sempre gestito in prima persona le trattative anche forte di alcuni colpi importantissimi per il club nerazzurro, su tutti Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, la cui prematura cessione fa ancora sanguinare il cuore dell’interessato e pure... di Ausilio".