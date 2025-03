David Hancko, promesso sposo della Juventus ma oggi ancora difensore del Feyenoord, ha fallito l'esame universitario contro l'Inter. Che i nerazzurri siano "un'università" lo ha detto lui stesso nel post-partita, come ricorda Tuttosporti.

Al futuro centrale bianconero è andato però di traverso il passaggio dall'esame di maturità con Santiago Gimenez e il Milan all'ateneo nerazzurro. Si è fatto rubare palla da Lautaro nel primo tempo, mandando praticamente in porta Thuram in uno contro uno. E nella ripresa non è riuscito a fermare Zielinski nell'azione del raddoppio. Il prossimo esame martedì prossimo al Meazza, prima di sbarcare nel nostro campionato.