L'Inter è chiamata a risolvere il caso Correa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i discorsi con Aek Atene e River Plate non sono andati a buon fine. La speranza in casa nerazzurra è di qualche offerta dalla Turchia o dall'Arabia, anche inferiore agli 8 milioni necessari per non registrare una minusvalenza. Il Tucu tornerebbe volentieri alla Lazio o al Siviglia ma dovrebbe però ridursi notevolmente l'ingaggio per farlo. Una sua uscita, annessa a quella di Arnautovic, potrebbe permettere all'Inter di piazzare un altro colpo in attacco.

Per la difesa Kiwior dell'Arsenal resta il preferito, ma non è l'unico profilo monitorato dalla dirigenza. La scelta verrà presa con calma, si attende il mese di agosto quando i club allentano le richieste sui giocatori non ritenuti centrali ai propri progetti.