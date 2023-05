La sfida tra due degli attaccanti di Inter e Milan, Lautaro Martinez e Olivier Giroud, sarà anche la "rivincita" della finale mondiale di Qatar 2022, in cui a trionfare fu l'interista.

Nel frattempo i due si sono rivisti nei successivi due derby e ha vinto sempre l'argentino, in Supercoppa Italiana e in campionato. Giusto un anno prima era invece andata meglio a Giroud: doppietta e vittoria fondamentale nella stracittadina.

Entrambi, spiega Tuttosport, sono pilastri dei progetti delle società milanesi. Il francese ha rinnovato fino al 2024, Lautaro è stato anche capitano in diverse partite di questa stagione ed è considerato inamovibile anche in una società che potrebbe far ricorso al mercato per fare cassa.