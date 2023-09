Inizieranno oggi i primi allenamenti completi ad Appiano Gentile e Milanello in vista del derby della Madonnina. Un appuntamento che arriva, come già accaduto di recente, dopo una sosta per le nazionali che ha visto i calciatori sparsi in giro per il mondo. "I 17 calciatori dell’Inter impegnati nelle gare delle rispettive selezioni hanno percorso ben 92.742 km, ossia più del doppio della circonferenza della Terra, che è di 40.075 km - riporta Tuttosport -. Una cifra sicuramente minore, ma che in ogni caso balza all’occhio, è quella relativa invece ai 14 rossoneri, che di chilometri ne hanno macinati, togliendo quelli del campo verde di gioco, 56.555".

Per gli amanti delle curiosità Cuadrado è quello che più si è allontanato da San Siro, 8.672 km per arrivare a Barranquilla più quasi 5.000 ulteriori verso Santiago del Cile e 1..879 per tornare a casa. Dietro di lui Lautaro e Sanchez. Nel Milan Pulisic e Musah si fermano a 15.833 km, davanti ai circa 9.000 di Chukwueze. L'itinerario più corto? Per gli azzurri: poco più di mille km per arrivare a Skopje e zero per il secondo appuntamento, visto che si è giocato a Sn Siro.