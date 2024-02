Curiosità oggi su Tuttosport, che ripercorre la storia di Lautaro Giannetti, match winner di Juventus-Udinese. Il difensore acquistato dai friulani ha nel destino diverse "particolarità" che non potevano che essere "d'aiuto" all'Inter.

Si chiama Lautaro, proprio come il capitano nerazzurro e viene soprannominato Pupi, come il vice-presidente interista Zanetti. E' stato prelevato a parametro zero dal Velez, finora ha cambiato la difesa dell'Udinese e in patria ci sono state critiche per Scaloni per averlo ignorato in chiave nazionale argentina. Ci spera ancora, visto che in estate ci sarà la Coppa America.

I suoi modelli? Otamendi e Samuel. Un altro legame con l'Inter.