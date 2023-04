Con un campionato molto al di sotto delle aspettative, anche la dirigenza dell'Inter va sotto accusa. La necessità di lavorare con budget ridotti ha indotto a pensare a un "instant team", parametri zero o in prestito per vincere la seconda stella. Una strategia che non ha dato i frutti sperati. "Con lo scudetto sfuggito già a gennaio, inconsciamente - perché nessuno scende in campo per perdere - i giocatori è come se avessero mollato in Serie A, dedicando testa e gambe ai trofei. Così si spiega il bel derby di Supercoppa, il passaggio del turno in Champions col Porto, l'imminente semifinale di Coppa Italia. Come se c’entrare un posto fra il secondo e il quarto in campionato fosse un traguardo fin troppo semplice, anzi, dovuto. E soprattutto poco stimolante per un gruppo che pensa al presente, più che al futuro".