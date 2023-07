Contro l'Al-Nassr di Brozovic oggi Inzaghi manderà in campo Davide Frattesi, colui che numericamente è arrivato a Milano per prendere il posto del croato. "E la sfida di oggi a Osaka sarà proprio il primo vero esame per l’ex mezzala del Sassuolo che, seppur con caratteristiche e ruolo diverso, sarà opposto proprio al giocatore a cui prenderà il posto nell’organico nerazzurro - conferma Tuttosport -. Frattesi ha debuttato con la maglia nerazzurra nella sgambata ad Appiano del 21 luglio scorso contro la Pergolettese. Un tempo in cui è stato schierato da mezzala destra al posto di Barella e nel quale ha messo in mostra le sue doti principali, in particolare i tanti e continui inserimenti con e senza palla.

Il neo capitano Lautaro Martinez lo ha già promosso: «Mi ha fatto davvero un'ottima impressione in questi primi allenamenti con noi. È un giocatore forte, di gamba, ci darà una grande mano»".