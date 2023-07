Quasi tutto pronto per i il ritorno alla Pinetina, dove il 17 luglio l'Inter di Simone Inzaghi accoglierà l'ultimissimo arrivato di casa, ovvero Davide Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo, arrivato ormai un paio di giorni fa, si unirà ai nuovi compagni quattro giorni dopo il via della preparazione estiva, in programma per il 13. "Con lui varcheranno i cancelli di Appiano Gentile gli altri reduci dalla Nations League disputata intorno alla metà di giugno in Olanda. Sarà la stessa data di ritorno agli allenamenti di Bastoni, Darmian, Barella, Dimarco e Acerbi" si legge su Tuttosport.