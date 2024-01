Come racconta oggi Tuttosport, la crescita di Davide Frattesi è netta nonostante lo spazio non sempre ampio che sta trovando all'Inter. In fondo, la scorsa estate, lui sapeva che sarebbe stata dura rubare troppo spazio a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ma l'ex Sassuolo sta facendo esattamente quello che deve: crescere e farsi trovare pronto ogni qualvolta viene chiamato in causa da Inzaghi.

L'ultimo esempio è il gol alla Lazio di venerdì scorso: una rete non banale che arriva dopo il rigore conquistato a Monza e il centro pesantissimo contro il Verona. Frattesi, se si considerano i giocatori in Europa che hanno giocato meno di 1000 minuti, viene battuto per gol siglati solo da Tel del Bayern Monaco. Con la punta dei tedeschi a quota 5 e l’ex Sassuolo, insieme a Salah del Rennes, Stuani del Girona e Sesko del Lipsia, a un’incollatura con 4 marcature totali.