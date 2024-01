E' arrivato il momento di Asllani e Frattesi. Come scrive oggi Tuttosport, entrambi potranno dimostrare le proprie qualità al 1' e forse per una gara intera, al Franchi.

Il regista sapeva già dalla trasferta di Monza che Calhanoglu non ci sarebbe stato. Una prova del nove e una novità in questa stagione, nella quale in A non è mai partito titolare. Finora, non benissimo con la Real Sociedad, poi risposte sempre confortanti negli spezzoni in cui ha giocato. Stesso discorso per Frattesi, finora titolare in campionato solo a Empoli il 24 settembre. Come ricorda il quotidiano, ha determinato contro Verona (gol), Monza (rigore procurato), Lazio (gol) ed è entrato bene anche col Napoli.

In panchina andrà Sensi, verrà convocato un'ultima volta e al suo fianco ci sarà Klaassen. Poi dovrebbe prendere la via del Leicester.