Solo due successi per la Fiorentina in campionato nelle sfide di alta classifica. Come sottolinea oggi Tuttosport, la viola ha battuto l'Atalanta 32- al Franchi e il Napoli 3-1 al Maradona, ma ha perso in trasferta contro Inter (4-0), Lazio (1-0), Milan (1-0) e in casa con la Juventus (0-1) pareggiando 1-1 con la Roma all’Olimpico. Sette punti raccolti su ventuno e sette gol fatti contro dieci subiti.

Bilancio che non può essere soddisfacente per Italiano, in un confronto che nelle ultime 13 volte ha visto vincere la Fiorentina solo una volta, il 1° aprile 2023, a San Siro con gol di Bonaventura. I toscani dovranno ritrovare concretezza in attacco: non hanno segnato in tre delle ultime quattro partite. In tal senso, importante il rientro di Nico Gonzalez, anche se solo per la panchina.