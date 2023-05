Fiorentina e Inter saranno oggi pomeriggio al Quirinale per il cerimoniale di avvicinamento alla finale di Coppa Italia in programma domani sera. Come evidenzia Tuttosport Incontreranno, le due delegazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnati da Malagò e Gravina, nonché da Casini e De Siervo per la Lega Serie A.

Handanovic accompagnerà Simone Inzaghi in conferenza stampa, ma a parlare per primi saranno Biraghi e Italiano per la Viola alle 18.45, dalle 19.30 toccherà ai nerazzurri. L'incasso sarà vicino ai 5 milioni di euro con quasi 30mila spettatori per parte. Maxi-schermi previsti a Firenze in vari punti della città. Tantissimi gli ex Serie A presenti all'Olimpico: Aldair, Nicola Amoruso, Luca Antonini, Christian Brocchi, Vincent Candela, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio, Nelson Dida, Ciro Ferrara, Sebastian Frey, Dario Marcolin, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri, Cristian Zaccardo e Gianluca Zambrotta.

Ci saranno collegati oltre 165 Paesi grazie a 35 network stranieri.