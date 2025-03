Il calcio d'inizio alle 18.45 di Feyenoord-Inter è una buona notizia per i nerazzurri. A differenza di quanto accaduto di recente al Milan, infatti, la squadra riuscirà a tornare a Milano già nella notte.

Un aspetto fondamentale per Simone Inzaghi e i suoi giocatori, in previsione della gara di sabato sera in campionato alle 20.45, a San Siro contro il Monza.