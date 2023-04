Tre mosse per disorientare il Benfica . A mente fredda, su Tuttosport si analizza la partita impostata da Simone Inzaghi per battere i portoghesi. "Gli esterni larghissimi, la compattezza nata dal lavoro eccezionale dei centrocampisti e le sostituzioni al momento giusto", sono stati gli ingredienti principali del successo.

La prima mossa ha permesso di togliere riferimenti agli avversari. Secondo il quotidiano, "anche così si spiega la serataccia di Joao Mario, trascinatore stagionale del Benfica - si legge - L’opera è stata completata dalla coesione tra reparti che ha permesso di contenere gli scambi rapidi del Benfica. Fondamentale il contributo di Barella e Mkhitaryan che rientravano regolarmente per aiutare i difensori. Ultimo elemento: la tempestività delle sostituzioni in relazione al rendimento dei calciatori. L’uscita dal campo di Dzeko per Lukaku era preventivata. Non quella di Lautaro per Correa, conseguenza della prestazione deludente del Toro".