L'Inter è una squadra che produce tantissimo e che concretizza poco, lasciando punti pesanti per strada. A Salerno sono arrivati 25 tiri, di cui 11 in porta con due legni, e un solo gol.

Che, puntualmente, viene incassato quando si gioca lontano da San Siro. "Il pareggio di Salerno ha del fantozziano - scrive oggi Tuttosport -: resteranno indelebili nella memoria l’incredibile errore di Lukaku che, colpendo di testa da un metro e mezzo dalla linea di porta (non si capisce perché da lì non abbia semplicemente calciato il pallone) è riuscito incredibilmente a prendere la traversa; quindi il gol incassato al novantesimo da Antonio Candreva (7ª rete contro i nerazzurri, quando si dice bestia nera), su un cross lento e a scendere, facilmente leggibile da Onana che invece si è fatto infinocchiare, commettendo il secondo grave errore dopo quello sul gol di Kostic in Inter-Juve (pure quel caso, una topica per un problema di posizione)".